BP Aktie
WKN: 850518 / ISIN: US0556221044
|Besser als erwartet
|
04.11.2025 15:58:00
BP-Aktie steigt: Mehr Gewinn als erwartet - Ziel für Veräußerungserlöse angehoben
Wie der in London ansässige Konzern mitteilte, betrug der bereinigte Gewinns zu Wiederbeschaffungskosten - eine Kennzahl, die mit dem von US-Ölkonzernen ausgewiesenen Nettogewinn vergleichbar ist - 2,21 Milliarden US-Dollar. Das ist mehr, als Analysten mit im Mittel 2,02 Milliarden Dollar erwartet hatten. Im Vorquartal hatte BP 2,35 Milliarden Dollar verdient.
BP geht nun davon aus, dass die Veräußerungserlöse in diesem Jahr über 4 Milliarden Dollar liegen werden. Bislang hatte das Unternehmen 3 bis 4 Milliarden Dollar in Aussicht gestellt.
JPMorgan belässt BP auf 'Neutral' - Ziel 460 Pence
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BP nach Zahlen des Ölkonzerns mit einem Kursziel von 460 Pence auf "Neutral" belassen. Analyst Matthew Lofting attestierte den Briten am Dienstag ein solides Quartal. In der Telefonkonferenz stünden Portfoliomaßnahmen und Kosteninitiativen im Fokus.
Die BP-Aktie notiert am Dienstag in London zeitweise 0,75 Prozent höher bei 4,50 GBP.
DOW JONES / dpa-AFX Broker
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: M DOGAN / Shutterstock.com
Nachrichten zu BP plc (Spons. ADRS)mehr Nachrichten
|
03.11.25
|BP-Aktie gefragt: BP verkauft US-Beteiligungen für Milliardenbetrag (Dow Jones)
|
03.11.25
|Ausblick: BP legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
20.10.25
|Erste Schätzungen: BP stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
14.10.25
|BP-Aktie trotzdem in Rot: Steigende Raffineriemargen und höhere Produktion in Aussicht (Dow Jones)
|
13.10.25
|BP-Aktie zieht an: Millionenverkauf am Nordsee-Gasfeld (Dow Jones)
|
10.10.25
|BP-Aktie dennoch leichter, Venture Global-Aktie rauscht ab: Energieriese gewinnt Schiedsverfahren gegen Venture Global (Dow Jones)
|
02.10.25
|BP-Chairman fordert zügige Umsetzung der Umbaupläne - Aktie in Rot (Dow Jones)
|
29.09.25
|BP-Aktie fällt nach Entscheidung für Tiber-Guadalupe-Projekt (Dow Jones)
Analysen zu BP plc (Spons. ADRS)mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|BP plc (Spons. ADRS)
|30,20
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX deutlich schwächer -- Wall Street niedriger -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Markt geben im Dienstagshandel kräftig nach. An der Wall Street kommt es zu Verlusten. An den asiatischen Aktienmärkten ging es am Dienstag abwärts.