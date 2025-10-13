BP Aktie

Zustimmung steht aus 13.10.2025 11:31:41

BP-Aktie zieht an: Millionenverkauf am Nordsee-Gasfeld

BP-Aktie zieht an: Millionenverkauf am Nordsee-Gasfeld

BP trennt sich von Anteilen an einem Gasfeld in der Nordsee.

Das britische Unternehmen Serica Energy zahlt nach eigenen Angaben mindestens 232 Millionen US-Dollar in bar für die Anteile am Culzean-Feld, welches von TotalEnergies betrieben wird.

Für den Deal ist noch die Zustimmung von TotalEnergies und Neo Next erforderlich, die eine Option zur Übernahme der BP-Anteile zu denselben Bedingungen haben, wie sie mit Serica vereinbart wurden. Es könnte sein, dass Serica über die vereinbarte Summe hinaus noch weitere Zahlungen leisten muss.

Am Montag verteuern sich die BP-Aktien in London zeitweise um 0,86 Prozent auf 4,24 GBP.

DOW JONES

Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

BP plc (Spons. ADRS) 29,20 -0,68% BP plc (Spons. ADRS)

