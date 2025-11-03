Ausblick: BP legt Quartalsergebnis vor

BP wird am 04.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorstellen.

Die Schätzungen von 18 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,758 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte BP 0,080 USD je Aktie eingenommen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll BP in dem im September abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 5,18 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 44,81 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 47,25 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Die Prognosen von 28 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 2,76 USD, gegenüber 0,140 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 13 Analysten durchschnittlich 179,61 Milliarden USD im Vergleich zu 189,26 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at