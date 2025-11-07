Bpost stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Bpost hat am 05.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,17 EUR gegenüber -0,110 EUR im Vorjahresquartal verkündet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,68 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,02 Milliarden EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,03 Milliarden EUR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at