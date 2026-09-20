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20.09.2026 13:30:00

Breakfast News: The Sunday Edition

Breakfast News

It all began last week when a young researcher quit Anthropic and issued a warning on the way out: Artificial intelligence labs are sprinting toward superintelligence without a plan and gambling with our lives. Days later, Anthropic CEO Dario Amodei published a 3,800-word essay telling his own industry to slow its pace.

Two camps formed fast. Amodei, Sam Altman, and Elon Musk want an industry-wide speed limit. Jensen Huang and Mark Zuckerberg say the labs can police themselves. President Donald Trump sided with the second camp, saying he wants the U.S. ahead of China, because “whoever wins AI, wins.” Amodei’s own essay concedes that American labs can slow only as much as their lead over Beijing allows.

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