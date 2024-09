Brenntag SE-Aktie: Warburg Research vergibt Bewertung

Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Brenntag nach einer Analystenveranstaltung in Frankfurt von 79 auf 75 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Christian Cohrs passte seine Schätzungen für den Chemikalienhändler an den gesenkten Ausblick, vorsichtigere Aussagen zu den Aussichten im laufenden Halbjahr sowie höhere Zinsaufwendungen und eine höhere Steuerquote an.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Brenntag SE-Aktie am Tag der Analyse

Kaum Ausschläge verzeichnete die Brenntag SE-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 10:48 Uhr bei 63,70 EUR. Somit hat das Wertpapier noch einen Steigerungsspielraum von 17,74 Prozent gerechnet zur festgesetzten Kursmarke. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 21 854 Brenntag SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Seit Jahresanfang 2024 gab die Aktie um 18,8 Prozent nach. Die Vorlage der Q3 2024-Finanzkennzahlen wird am 12.11.2024 erwartet.

