Brixmor Property Group: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Brixmor Property Group stellte am 27.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,24 USD. Im Vorjahresviertel hatte Brixmor Property Group 0,280 USD je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig wurden 354,2 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Brixmor Property Group 339,5 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at