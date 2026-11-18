Broadcom Aktie
WKN: 913684 / ISIN: US1113201073
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18.11.2026 04:10:02
Broadcom vs. Micron Technology: Which Tech Stock Is the Better Buy for 2027?
The artificial intelligence (AI) boom is forcing investors to choose between established infrastructure giants and pure-play hardware providers. Deciding between Broadcom (NASDAQ:AVGO) and Micron Technology (NASDAQ:MU) depends on your specific goals.
Broadcom excels at providing custom chips and software for large enterprises and government entities. Micron specializes in the memory and storage components that power everything from data centers to smartphones. While both benefit from the surge in tech spending, they operate in different corners of the hardware market.
Broadcom designs semiconductor and software products for networking, wireless, and storage markets. Its semiconductor business relies on distributors and large manufacturers, with the top five customers accounting for roughly 40% of revenue. Customer concentration like this adds a layer of risk to the business. Broadcom maintains long-term design relationships with major entities, including Apple.
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