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13.08.2026 06:31:29
Broadwind Energy präsentierte Quartalsergebnisse
Broadwind Energy hat am 11.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,03 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Broadwind Energy ein EPS von -0,040 USD in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 24,3 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 38,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 39,2 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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