Broadwind Energy präsentierte Quartalsergebnisse

Broadwind Energy hat am 11.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,03 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Broadwind Energy ein EPS von -0,040 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 24,3 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 38,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 39,2 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at