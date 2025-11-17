|
17.11.2025 06:31:29
BTS Group präsentierte Quartalsergebnisse
BTS Group stellte am 14.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.
BTS Group hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,01 THB je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,030 THB je Aktie gewesen.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 43,70 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 5,71 Milliarden THB, während im Vorjahreszeitraum 3,97 Milliarden THB ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!