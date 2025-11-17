BTS Group präsentierte Quartalsergebnisse

BTS Group stellte am 14.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

BTS Group hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,01 THB je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,030 THB je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 43,70 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 5,71 Milliarden THB, während im Vorjahreszeitraum 3,97 Milliarden THB ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at