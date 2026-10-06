Swoop Holdings Aktie
WKN DE: A3CQ6W / ISIN: AU0000153736
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06.10.2026 06:00:27
BT’s swoop on TalkTalk has regulators over a barrel
UK watchdog typically takes a robust view of reduced competition in telecoms market but is taking a back seat this timeWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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Aktien in diesem Artikel
|Swoop Holdings Limited Registered Shs
|0,05
|-92,31%