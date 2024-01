Buffetts Berkshire Hathaway mit Komplettübernahme von Pilot Travel Centres

• Berkshire Hathaway erwirbt restliche Anteile an Pilot Travel Centres• Rechtsstreit war zuvor beigelegt worden• Kaufpreis unbekannt

Die ehemalige Eigentümerfamilie des führenden Betreibers von Autohöfen in den Vereinigten Staaten, die Familie Haslam, hat ihre verbliebene 20-Prozent-Beteiligung an Pilot Travel Centres an Buffetts Investmentvehikel Berkshire Hathaway veräußert.

Kaufpreis unbekannt

Zuvor hatten die beteiligten Parteien eine Vereinbarung getroffen, nach der es Buffetts Beteiligungsunternehmen möglich war, innerhalb der ersten beiden Monate des Jahres 2024 die Übernahme der restlichen Beteiligung anzustreben.

Unklar ist, wieviel das Unternehmen für den Anteil auf den Tisch gelegt hat, im Rahmen des anstehenden Jahresberichtes von Berkshire könnten Anleger diesbezüglich aber möglicherweise Klarheit erhalten.

Milliardenrechtsstreit war vorausgegangen

Der Komplettübernahme durch Berkshire war ein Rechtsstreit zwischen der Familie Haslam und Berkshire Hathaway vorausgegangen, im Rahmen dessen die Gründerfamilie des Raststättenbetreibers Buffetts Unternehmen vorgeworfen hatte, den Wert für die noch ausstehende Beteiligung mittels Buchführungsmethoden drücken zu wollen.

Bereits 2017 hatte die Investmentgesellschaft erstmals Anteile an Pilot Travels übernommen, für 38,6 Prozent des Unternehmens hatte Berkshire zu diesem Zeitpunkt 2,8 Milliarden US-Dollar auf den Tisch gelegt. 2023 baute Berkshire seine Beteiligung aus.

Gerichtlich geklärt werden musste eine einseitig durch Berkshire vorgenommene Änderung der Rechnungslegungspraxis, die zu höheren Abschreibungen bei Pilot und damit verbunden einem niedriger ausgewiesenen Gewinn geführt hatte. Dies wiederum wirkte sich negativ auf den Wert der in Gründerhand verbliebenen Anteile aus.

Der Streit wurde Anfang des Jahres beigelegt, bevor es zu einem Prozess kam.

Gründerfamilie komplett ausgestiegen

Berkshire selbst gab die Komplettübernahme in einer knapp gehaltenen Pressemitteilung bekannt, in der es lediglich hieß: "Berkshire Hathaway besitzt jetzt 100 % der Pilot Travel Centres". Der Verkauf sei "heute wirksam".

Jim Haslam II, Gründer von Pilot Travel Centers, erklärte unterdessen: "Pilot begann vor 65 Jahren mit einer Tankstelle und ist dank der engagierten und außergewöhnlichen Teammitglieder, die wir im Laufe unserer Geschichte hatten, heute ein Branchenführer". Obwohl dies sicherlich eine "emotionale Entscheidung" gewesen sei, habe man das Gefühl, dass sie "zu diesem Zeitpunkt für unsere Familie richtig war".



