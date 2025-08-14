Figma Aktie

Kursexplosion 14.08.2025 14:13:16

Bullish-Aktie nach spektakulärem IPO weiter im Aufwind: ARK Invest von Cathie Wood investiert kräftig

Die Krypto-Plattform Bullish sorgte am Mittwoch mit einem spektakulären US-Börsenstart für Aufsehen. Auch am zweiten Handelstag bleibt das Papier unter Anlegern gefragt.

• Bullish-Aktie mit spektakulären Gewinnen am ersten Handelstag
• Kursanstieg dürfte sich auch am zweiten Handelstag fortsetzen
• Cahtie Wood holte Millionen Bullish-Aktien ins Depot


Die auf Kryptowährungen spezialisierte Handelsplattform Bullish hat am gestrigen Mittwoch ein beeindruckendes Börsendebüt an der New York Stock Exchange hingelegt. Nachdem das Unternehmen den Ausgabepreis für die Anteilsscheine auf 37 US-Dollar festgelegt hatte - deutlich über der zu beginn angestrebten Preisspanne von 28,00 bis 31,00 US-Dollar - stieg die Bullish-Aktie mit einem Erstkurs von 90 US-Dollar um rund 143 Prozent höher in den Handel ein.

Was folgte, dürfte selbst die optimistischsten Erwartungen übertroffen haben: So schoss der Kurs im Handelsverlauf noch weiter in die Höhe und erreichte mit einem Tageshoch von 118 US-Dollar zeitweise ein Plus von 218 Prozent. Im weiteren Handelsverlauf wurde ein Teil der Gewinne jedoch wieder abgegeben und die Bullish-Aktie beendete ihren ersten Tag an der NYSE letztlich bei 68 US-Dollar. Damit schloss sie zwar unter ihrem Erstkurs, lag aber immer noch um beeindruckende 83,78 Prozent über dem Ausgabepreis. Auch am Donnerstag dürften sich die kräftigen Gewinne fortsetzen: Im vorbörslichen US-Handel steht der Anteilsschein zeitweise um 13,07 Prozent höher bei 76,80 US-Dollar.

Auch prominente Investorin griff wieder zu

Der Börsengang von Bullish hat auch einmal mehr das Interesse bekannter Investoren auf sich gezogen. Wie auch schon beim Webdesign-Spezialist Figma, der ebenfalls erst vor Kurzem einen spektakulären Börsenstart feierte, griff etwa Starinvestorin Cathie Wood auch bei Bullish wieder zu. Wie "Investing.com" berichtet, nahm die Gründerin von ARK Invest am Mittwoch insgesamt 2.532.693 Bullish-Aktien in die Depots ihrer Fonds ARK Innovation ETF, ARK Next Generation Internet ETF und ARK Fintech Innovation ETF auf. Das Engagement verdeutlicht eine optimistische Haltung von Wood gegenüber der Kryptowährungs-Handelsplattform, da ihre Investmentfirma vor allem in wachstumsstarke Firmen investiert, die zukünftig eine Führungsrolle im Tech-Bereich einnehmen könnten.

Renaissance der Tech-IPOs in vollem Gange

Der erfolgreiche Börsengang von Bullish reiht sich ein in eine wachsende Liste von aufsehenerregenden Tech-IPOs in diesem Sommer. So sorgten bereits vor wenigen Wochen die Börsendebüts von Figma und Circle Internet Group für ähnliche Euphorie. Der gelungene Bullish-Start gilt nun als weiteres deutliches Signal für einen wiedergekehrten Appetit der Investoren auf Neuemissionen im Technologiesektor.

Der überdurchschnittlich erfolgreiche Börsenstart von Bullish könnte zudem nun weitere Unternehmen ermutigen, den Schritt an die Börse zu wagen. Experten sehen darin ein Indiz für eine mögliche breite Erholung des IPO-Marktes, nachdem dieser in den vergangenen Jahren phasenweise deutlich an Dynamik verloren hatte.

Für Anleger bedeutet die aktuelle Entwicklung jedoch sowohl Chancen als auch Risiken: Der aktuelle Börsenhype bei Tech-IPOs kann einerseits zu schnellen Gewinnen führen, birgt aber auch erhebliche Kursschwankungsrisiken, wie sie typischerweise bei Neuemissionen in heißen Marktphasen auftreten.

Redaktion finanzen.at

