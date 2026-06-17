Walmart Aktie

Walmart für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 860853 / ISIN: US9311421039

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17.06.2026 14:35:00

Buy and Hold Forever? Here's How Costco Wholesale and Walmart Stack Up.

If you want to invest in the American consumer, look no further than Costco Wholesale (NASDAQ: COST) and Walmart (NASDAQ: WMT). These two behemoths combine for more than $1 trillion in annual revenue and sit at the very top of a ruthlessly competitive retail industry.Want to choose one to buy and hold forever? Frankly, choosing between them is like picking your favorite child. Both of these powerhouse retail stocks have brought joy and wealth to countless shareholders over the years.But there are some very important differences between them. This  decision came down to the slimmest of margins, but ultimately Costco Wholesale stands out just a bit more. Here's why buy-and-hold investors might opt for Costco over Walmart and one big catch that you don't want to miss.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Costco Wholesale Corp. 835,30 -1,69% Costco Wholesale Corp.
Walmart 102,10 -2,18% Walmart

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