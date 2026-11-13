Walmart Aktie
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WKN: 860853 / ISIN: US9311421039
Walmart Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Walmart mit einem Kursziel von 142 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Ein Analystenteam um Alexia Howard bewertete am Freitag die jüngste Anleger-Rotation nach den US-Zwischenwahlen aus Sicht des zuletzt begehrteren Konsumgütersektors. Maßgeblich dafür sei wohl der vorübergehende Rückzug der Anleger aus dem Technologiesektor gewesen, aber es gebe auch branchenspezifische Komponenten, die für eine bessere fundamentale Lage sprächen. Die Experten des US-Analysehauses raten eher zu Aktien aus dem Bereich der Nicht-Basiskonsumgüter, die günstig blieben. Basiskonsumgüter-Werte schätzen sie neutral ein./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2026 / 06:12 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2026 / 06:12 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Walmart Outperform
|
Unternehmen:
Walmart
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
$ 142,00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 126,19
|
Abst. Kursziel*:
12,53%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 126,19
|
Abst. Kursziel aktuell:
12,53%
|
Analyst Name::
Alexia Howard
|
KGV*:
-
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