Walmart Aktie
|114,38EUR
|-1,54EUR
|-1,33%
WKN: 860853 / ISIN: US9311421039
Walmart Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat die Einstufung für Walmart nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 145 US-Dollar belassen. Die Aktie steht außerdem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Analyst Christopher Horvers sprach in einem am Donnerstag vorliegenden Kommentar von einem soliden Zahlenwerk des Einzelhandelskonzerns und lobte vor allem die Bruttomarge des US-Geschäfts. Diese sowie das Ergebnis je Aktie stütze die Investment-Story. Möglicherweise könnten die Marktschätzungen steigen./ck/rob/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2026 / 07:47 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2026 / 07:49 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Walmart Overweight
|
Unternehmen:
Walmart
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
$ 145,00
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
$ 127,36
|
Abst. Kursziel*:
13,85%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
$ 125,62
|
Abst. Kursziel aktuell:
15,43%
|
Analyst Name::
Christopher Horvers
|
KGV*:
-
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Aktien in diesem Artikel
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|113,44
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|14:20
|Talanx Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14:17
|Alstom Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:35
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:30
|Valeo Neutral
|UBS AG
|11:30
|Schaeffler Neutral
|UBS AG
|11:29
|AUMOVIO Buy
|UBS AG
|11:29
|Michelin Neutral
|UBS AG
|11:28
|Continental Buy
|UBS AG
|11:25
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|11:24
|Tesla Neutral
|UBS AG
|11:24
|Stellantis Neutral
|UBS AG
|11:23
|Renault Sell
|UBS AG
|11:23
|Porsche vz. Buy
|UBS AG
|11:21
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|11:20
|BMW Neutral
|UBS AG
|11:18
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|11:18
|ams neutral
|Deutsche Bank AG
|11:16
|Santander Buy
|UBS AG
|11:04
|DHL Group Hold
|Warburg Research
|11:01
|Bechtle Buy
|UBS AG
|10:54
|Polytec add
|Baader Bank
|10:45
|HUGO BOSS Sell
|Warburg Research
|10:06
|International Consolidated Airlines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:57
|Erste Group Bank overweight
|Barclays Capital
|09:54
|Scout24 Buy
|Deutsche Bank AG
|09:54
|SpaceX Outperform
|Bernstein Research
|09:53
|arGEN-X Hold
|Deutsche Bank AG
|09:52
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:51
|Prosus Buy
|Deutsche Bank AG
|09:50
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|09:35
|Richemont Outperform
|RBC Capital Markets
|09:32
|HENSOLDT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:29
|OHB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:25
|Talanx Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:19
|MBB Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:18
|E.ON Outperform
|Bernstein Research
|09:18
|Ryanair Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:17
|International Consolidated Airlines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:17
|easyJet Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:16
|AIR France-KLM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:16
|Lufthansa Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:15
|Lenzing neutral
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:12
|Richemont Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:11
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:10
|ING Group Hold
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|08:51
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