Walmart Aktie
|117,44EUR
|2,68EUR
|2,34%
WKN: 860853 / ISIN: US9311421039
Walmart Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Walmart von 132 auf 134 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Einzelhandelsriese grabe der Konkurrenz weiter in allen Kategorien Marktanteile ab, schrieb Kate McShane in ihrer am Freitag vorliegenden Reaktion auf den Quartalsbericht, der einher ging mit weiter erhöhten Geschäftsjahreszielen./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2026 / 20:36 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Walmart Buy
|
Unternehmen:
Walmart
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
$ 134,00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 126,04
|
Abst. Kursziel*:
6,32%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 128,41
|
Abst. Kursziel aktuell:
4,35%
|
Analyst Name::
Kate McShane
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Walmart
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19.11.26
|ROUNDUP: US-Einzelhandelsriese Walmart hebt Ziele nochmals an - Aktie gibt nach (dpa-AFX)
|
19.11.26
|ANALYSE-FLASH: RBC belässt Walmart auf 'Outperform' - Ziel 131 Dollar (dpa-AFX)
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19.11.26
|Starker E-Commerce: US-Einzelhandelsriese Walmart hebt Ziele nochmals an (dpa-AFX)
|
19.11.26
|Walmart boosted by grocery sales as US consumers search for lower prices (Financial Times)
|
19.11.26
|Walmart boosted by grocery sales as US consumers search for lower prices (Financial Times)
|
18.11.26
|Ausblick: Walmart präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
13.11.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones zum Handelsende fester (finanzen.at)
|
13.11.26
|Börse New York in Rot: Dow Jones zeigt sich leichter (finanzen.at)
Analysen zu Walmart
|13:09
|Walmart Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.11.26
|Walmart Kaufen
|DZ BANK
|19.11.26
|Walmart Outperform
|RBC Capital Markets
|19.11.26
|Walmart Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.11.26
|Walmart Outperform
|Bernstein Research
|13:09
|Walmart Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.11.26
|Walmart Kaufen
|DZ BANK
|19.11.26
|Walmart Outperform
|RBC Capital Markets
|19.11.26
|Walmart Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.11.26
|Walmart Outperform
|Bernstein Research
|13:09
|Walmart Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.11.26
|Walmart Kaufen
|DZ BANK
|19.11.26
|Walmart Outperform
|RBC Capital Markets
|19.11.26
|Walmart Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.11.26
|Walmart Outperform
|Bernstein Research
|20.11.24
|Walmart Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|Walmart
|117,26
|2,18%
Aktuelle Aktienanalysen
|15:20
|Mayr-Melnhof Karton buy
|Baader Bank
|14:35
|CEWE Stiftung Buy
|Baader Bank
|13:56
|Alphabet A Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:09
|Walmart Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:56
|ING Group Overweight
|Barclays Capital
|11:56
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:55
|Assicurazioni Generali Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:54
|Hannover Rück Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:53
|PORR buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:33
|VINCI Kaufen
|DZ BANK
|10:30
|DEUTZ Buy
|MPCM
|10:29
|RATIONAL Buy
|UBS AG
|10:28
|Brenntag Hold
|MPCM
|10:09
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:27
|STMicroelectronics Buy
|Deutsche Bank AG
|09:27
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|09:25
|grenke Buy
|Deutsche Bank AG
|09:06
|Novartis Neutral
|UBS AG
|08:57
|Ottobock Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:37
|Elmos Semiconductor Hold
|Deutsche Bank AG
|08:36
|UniCredit Buy
|Deutsche Bank AG
|07:39
|Apple Neutral
|UBS AG
|07:33
|KION GROUP Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:20
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:20
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|07:19
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:18
|Drägerwerk vz. Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:18
|freenet Overweight
|Barclays Capital
|07:14
|AUTO1 Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:14
|Deutsche Börse Sell
|UBS AG
|06:27
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06:26
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06:26
|Scout24 Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.26
|OHB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|19.11.26
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.26
|Novartis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.11.26
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.26
|Assicurazioni Generali Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.26
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.26
|freenet Kaufen
|DZ BANK
|19.11.26
|Walmart Kaufen
|DZ BANK
|19.11.26
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|19.11.26
|BASF Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.26
|Evonik Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.26
|Walmart Outperform
|RBC Capital Markets
|19.11.26
|Walmart Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.26
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.26
|Talanx Buy
|Goldman Sachs Group Inc.