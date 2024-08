Buy für Porsche-Aktie nach UBS AG-Analyse

Die Schweizer Großbank UBS hat Porsche AG auf "Buy" mit einem Kursziel von 87 Euro belassen. Die Ergebnisdynamik im Autosektor dürfte in den kommenden Quartalen außer bei den Reifenherstellern negativ bleiben, schrieb Analyst Patrick Hummel in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Trotz der Kursrückgänge sei es noch zu früh für eine positivere Einstellung. Für seinen bevorzugten Hersteller Mercedes-Benz spreche die Kombination aus Werthaltigkeit und hohen Barmittelausschüttungen. Mit Blick auf die Gewinntrends hätten Porsche AG und Stellantis 2025 die besten Aussichten, während es hier bei Volkswagen am düstersten aussehe. Stellantis gehöre auch wegen des starken Kursrückgangs zu seinen Favoriten.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Porsche-Aktie zur Zeit der Analyse

Die Aktie notierte um 14:15 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 69,98 EUR zu. Also hat der Aktienanteil noch Spielraum von 24,32 Prozent nach oben, gemessen am festgelegten Kursziel. 107 798 Porsche-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Das Papier fiel seit Anfang des Jahres 2024 um 9,6 Prozent. Am 29.10.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

