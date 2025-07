NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Porsche AG nach Zahlen von 47 auf 46 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Stephen Reitman betonte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie, die Senkung der Margenzielspanne sei schon die dritte Anpassung der Gewinnziele in diesem Jahr.

Er bewertet den Sportwagenbauer weiter mit einem 80-prozentigen Abschlag zu Ferrari und begründete so angesichts der Erwartungen an den italienischen Konkurrenten das geringfügig reduzierte Kursziel./tih/men



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2025 / 23:16 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2025 / 04:10 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.