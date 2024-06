Buy von Deutsche Bank AG für Brenntag SE-Aktie

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Brenntag von 88,90 auf 86,30 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das aktuelle Marktumfeld sei schwierig, schrieb Analyst Dominic Edridge in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Bewertung der Papiere des deutschen Chemikalienhändlers sei aber zu niedrig. Den Konkurrenten Azelis startete der Experte in einer separaten Studie mit "Hold".

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Brenntag SE-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Die Brenntag SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 10:18 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 65,42 EUR. Daher zeigt die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 31,92 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. 99 985 Brenntag SE-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Das Papier verlor seit Anfang des Jahres 2024 16,6 Prozent. Die Ergebnisse für Q2 2024 dürfte Brenntag SE am 13.08.2024 vorlegen.

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.06.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.06.2024 / 08:10 / CET



