BVB-Aktie fester: BVB will in Madrid Erfolg verbuchen

Borussia Dortmund geht mit Zuversicht in das erste Viertelfinale in der Champions League bei Atlético Madrid.

"Wir sind bereit, unser bestes Gesicht zu zeigen - wie schon häufig in dieser Champions-League-Saison", sagte Trainer Edin Terzic vor dem Abschlusstraining für das Hinspiel am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) im Estadio Metropolitano. "Atlético ist ein Vorbild für viele Mannschaften in Europa. Dennoch freuen wir uns darauf, das zu überprüfen."

Terzic verwies vor allem auf die starke Defensive des Gegners. "Sie haben eine neue Form des Verteidigens implementiert. Vor allem sind sie im Bereich intensive Zweikämpfe herausragend gut. Darauf werden wir uns vorbereiten."

Der erneute Ausfall des zuletzt starken Doynell Malen wiegt jedoch schwer. Der Niederländer klagt weiter über muskuläre Probleme. Überdies ist der Einsatz von Kapitän Emre Can fraglich. "Er hat ein wenig gekränkelt. Wir haben uns entschieden, ihn heute ein wenig zu schonen, sind aber zuversichtlich, dass er zum Einsatz kommen kann", sagte Terzic.

Wie schon in den beiden vergangenen Bundesligaspielen gegen den FC Bayern (2:0) und VfB Stuttgart (0:1) dürfte Karim Adeyemi für Malen in der Startelf rücken. "Da sehen wir extrem viel Potenzial und wissen, dass er viel mit bringt", kommentierte Terzic mit Verweis auf den Formanstieg des schnellen Angreifers.

Für die Dortmunder bietet sich gegen die Spanier um den ehemaligen BVB-Profi Axel Witsel die Chance auf den ersten Halbfinaleinzug seit 2013. "Vielleicht würde es uns helfen, dass man nicht das große Glück woanders suchen muss, um erfolgreich zu sein", sagte Terzic in der Hoffnung, dass der BVB in diesem Fall nicht wieder Stars verkaufen müsste.

