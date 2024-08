BVB-Aktie höher: BVB siegt bei Bundesliga-Auftakt - Fans protestieren gegen Rheinmetall-Deal

Am Samstagabend gewann der BVB (Borussia Dortmund) zum Saisonauftakt dank einer Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit mit 2:0 (0:0) gegen Eintracht Frankfurt. Der eingewechselte Jamie Gittens (72. Minute) erlöste mit seinem ersten Tor den zuvor lange hadernden Sahin - und traf dann auch noch in der Nachspielzeit (90.+3).

Für die Dortmunder war es der 51. Bundesligasieg gegen die diesmal sehr starke Eintracht - gegen keinen anderen Club gewann der BVB in der Liga öfter. Der Erfolg war ein hartes Stück Arbeit für die Westfalen, die in dieser Saison wieder um die Meisterschaft mitspielen wollen.

Glücklicher Sahin gibt BVB-Profis zwei Tage frei

Aus Freude und Erleichterung über den Sieg zum Bundesliga-Einstand als neuer Trainer von Borussia Dortmund hat Nuri Sahin seinem Team gleich zwei Tage frei gegeben. Nach dem 2:0 (0:0) am Samstagabend gegen Eintracht Frankfurt begrüßt der 35 Jahre alte ehemalige Fußball-Profi seine Spieler erst am Dienstag wieder zum Training.

"Das haben die Jungs sich heute verdient", befand Sahin. "Die drei Punkte heute waren extrem wichtig. Es war wichtig, erfolgreich in die Saison zu starten."

Sahin vierter BVB-Coach in fünf Jahren

Sahin ist als Nachfolger von Edin Terzic bereits der vierte BVB-Coach binnen fünf Jahren. Nach eigener Darstellung war der Dortmunder Meisterspieler von 2011 vor seinem Bundesligadebüt als Coach sehr nervös, freute sich aber am Ende über den erfolgreichen Einstand, bei dem längst noch nicht alles klappte.

"Es war nicht alles top, was wir gespielt haben. Umso wichtiger ist, es den Prozess mit Siegen zu beschleunigen", sagte Sahin. Sein Team gewann nach anfänglichen Schwierigkeiten durch Tore des eingewechselten Jamie Gittens (72. Minute/90.+3).

BVB-Fans prangern Rheinmetall-Deal an

Die Fans von Borussia Dortmund haben während des Bundesligaspiels gegen Eintracht Frankfurt schweigend und mit etlichen Bannern gegen den umstrittenen Sponsorendeal des BVB mit Rheinmetall protestiert. Der Club war Ende Mai eine Partnerschaft mit dem Rüstungskonzern eingegangen.

"Wir lassen uns nicht vor euren Panzer spannen", stand auf einem Plakat, das zu Beginn der zweiten Halbzeit auf der Südtribüne gezeigt wurde. "Kohle first, Werte second", stand auf einem anderem.

Fans stellen Support vorübergehend ein

Die Fans auf der Südkurve stellten zudem zum Wiederanpfiff die Unterstützung für ihr Team ein und begannen erst nach einigen Minuten wieder mit der Anfeuerung. Schon vor dem Spiel war außerhalb des Stadions unter anderem mit symbolischen Roten Karten gegen den Deal protestiert worden.

Das Fan-Bündnis des BVB hatte vor dem Spiel zu den Protesten aufgerufen. BVB-Chef Hans-Joachim Watzke hatte darauf hingewiesen, dass Sicherheit und Verteidigung Eckpfeiler der Demokratie seien. Das Fan-Bündnis moniert, nicht in die Entscheidungsfindung eingebunden worden zu sein.

Nizza offenbar mit BVB-Stürmer Moukoko über Wechsel einig

Youssoufa Moukoko von Borussia Dortmund und der französische Club OGC Nizza sollen sich französischen Medien zufolge über ein Engagement des Angreifers einig sein. Wie unter anderem die Sportzeitung "L'Equipe" berichtete, seien aber zwischen den beiden Vereinen noch einige Dinge zu klären. Es soll demnach um eine Leihe des 19-Jährigen mit einer Kaufoption gehen.

Der zweimalige Nationalspieler soll den BVB verlassen wollen, wo er unter Trainer Nuri Sahin auch angesichts des großen Angebots an Angreifern derzeit nicht auf große Einsatzzeiten hoffen kann. Der einst als Supertalent geltende Moukoko war zuletzt bereits mit Betis Sevilla in Verbindung gebracht worden. In den ersten beiden Pflichtspielen dieser Saison gehörte er nicht zum Dortmunder Kader.

Die BVB-Aktie gewinnt am Montag im XETRA-Handel zeitweise 2,27 Prozent auf 3,84 Euro, während die Rheinmetall-Aktie 0,86 Prozent tiefer bei 530,80 Euro notiert.

DORTMUND (dpa-AFX)