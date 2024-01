BVB-Aktie höher: Jadon Sancho geht bis Sommer wieder zum BVB

Der englische Nationalspieler von Manchester United wechselt auf Leihbasis bis zum Sommer zum Fußball-Bundesligisten. Das bestätigte der Tabellenfünfte am Donnerstag nach zähen Verhandlungen. Die Verpflichtung des 23 Jahre alten Angreifers, der in Manchester noch bis zum 30. Juni 2026 unter Vertrag steht, soll nach Medienangaben insgesamt etwa vier Millionen Euro kosten. Sancho spielte bereits von 2017 bis 2021 beim BVB

"Jadon ist ein absoluter Unterschiedsspieler und ich freue mich, ihn bald wieder in Schwarzgelb zu sehen. Auch wenn er in den vergangenen Monaten keine Pflichtspiele absolviert hat, sind wir uns sicher, dass er sich schnell wieder bei uns einleben wird, in Bestform kommt und uns mit seinen Qualitäten beim Erreichen unserer Saisonziele helfen wird", sagte BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl.

Ähnlich positiv äußerte sich Sancho: "Als ich heute in die Kabine gekommen bin, hat sich das angefühlt wie "nach Hause kommen'. Ich kenne den Club in- und auswendig, ich war hier immer sehr eng mit den Fans, und auch der Kontakt zu den Verantwortlichen ist nie abgerissen. Ich kann es gar nicht erwarten, meine Mitspieler wiederzusehen, auf den Platz zu gehen, mit einem Lächeln im Gesicht Fußball zu spielen, Tore vorzubereiten, Tore zu schießen und zu helfen, die Champions-League-Qualifikation zu erreichen."

Die BVB-Aktie gewinnt am Donnerstag via XETRA zeitweise 0,28 Prozent auf 3,64 Euro.

