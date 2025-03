BVB-Aktie im Minus: Sebastian Kehl - Borussia Dortmund vor großem Umbruch?

"Natürlich müssen wir uns diese Gedanken machen", sagte Kehl nach dem 0:1 gegen den FC Augsburg auf eine entsprechende Frage. "Natürlich machen wir uns Gedanken, wenn sich Dinge immer wiederholen." Der Auftritt des BVB habe ihn extrem "verärgert".

Bislang hatte Kehl den Kader, den er im Sommer zusammen mit dem inzwischen beurlaubten Technischen Direktor Sven Mislintat zusammen gestellt hatte, stets verteidigt und die Qualität für ausreichend empfunden. Das Saisonziel des BVB ist die erneute Qualifikation für die Champions League. Davon ist der Bundesligazehnte aktuell weit entfernt.

Schlotterbeck bekennt: Fehlende Konstanz heißt fehlende Qualität

Auch Nationalverteidiger Nico Schlotterbeck räumte ein, dass der Kader wohl nicht gut genug sei. "Wir haben gar keine Konstanz in der Mannschaft. Fehlende Konstanz heißt immer fehlende Qualität", sagte Schlotterbeck.

Schon vor dem Spiel am Samstag hatte Kehl angedeutet, sich etwa von Julian Brandt trotz dessen noch bis 2026 laufenden Vertrages trennen zu können. "Wir haben natürlich einen Vertrag, aber wir haben eine schwierige Situation, in der wir uns befinden", hatte Kehl bei Sky gesagt. Brandt steckt seit Wochen im Formtief. Auch der Versuch von BVB-Trainer Niko Kovac, den Nationalspieler stark zu reden, schlug bislang fehl.

Hamann über BVB-Krise: 'Einfach einen Cut machen'

Ex-Nationalspieler Dietmar Hamann rät Borussia Dortmund angesichts der bislang katastrophalen Bundesligasaison zu einem radikalen Umbruch im Sommer. "Sie haben viele Spieler, die schon lange dabei sind. Da spielt es ja auch keine Rolle mehr, ob das jetzt die Qualität ist, die Einstellung, die Mentalität, Verletzungspech - das spielt irgendwann keine Rolle mehr. Dann musst du einfach einen Cut machen und musst sagen: So, die sind nicht gut genug - aus welchen Gründen auch immer", sagte Hamann bei "Sky90 - die Fußball-Debatte".

Der BVB belegt mit 35 Punkten aus 25 Spielen nur den zehnten Tabellenplatz, eine Saison ohne Europapokaleinnahmen droht. Dass auch der neue Trainer Niko Kovac die Mannschaft bislang nicht stabilisieren konnte, sei auch in den Spielern begründet, meinte Hamann: "In der Summe muss man einfach sagen, dass sie zu wenige Spieler haben, auf die du dich verlassen kannst. Das ist natürlich für die Mannschaft Gift."

Trotz der aktuellen Krise hält Hamann eine Champions-League-Qualifikation der Dortmunder nach wie vor für realistisch. "Ich glaube, die kommen unter die ersten Vier", sagte der 51-Jährige. Ein mögliches Ausscheiden am kommenden Mittwoch im Achtelfinal-Rückspiel der Königsklasse bei OSC Lille (Hinspiel: 1:1) würde bei der angestrebten Bundesliga-Aufholjagd "natürlich helfen".

Borussia Dortmund klar im Minus nach Heimspiel-Blamage

Die Aktien von Borussia Dortmund (BVB) sind am Montag nach einer erneuten Heimpleite des Fußball-Bundesligisten auf den tiefsten Stand seit Mitte Januar abgesackt. Im XETRA-Handel verliert die BVB-Aktie zuletzt 3,56 Prozent auf 3,12 Euro.

Nach der 0:1-Heimniederlage gegen den FC Augsburg und Tabellenplatz 10 scheint die Bundesliga-Saison für den BVB gelaufen zu sein. Ein Hoffnungsschimmer in der bislang enttäuschenden Saison bleibt den Dortmundern noch, wenn sie am Mittwoch im Achtelfinal-Rückspiel bei Lille den Viertelfinal-Einzug in der Champions League schaffen.

