The Babcock & Wilcox Aktie
WKN DE: A14V4U / ISIN: US05605H1005
|
20.04.2026 16:45:44
BWX Technologies Stock Falls 3% Over Announcement To Acquire Precision Components Group
(RTTNews) - Stock of BWX Technologies, Inc. (BWXT) is falling about 3 percent on Monday morning trading after it announced an agreement to acquire Precision Components Group, LLC, including its subsidiaries Precision Custom Components and DC Fabricators.
The company's stock is currently trading at $228.21, down 3.26 percent or $7.69, over the previous close of $235.78 on the New York Stock Exchange. It has traded between $99.63 and $241.82 in the past one year.
The company expects the acquisition to expand its heavy-manufacturing footprint and establish additional U.S. commercial nuclear production capacity to serve growing domestic demand.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu The Babcock & Wilcox Co When Issued
|
19.04.26
|Erste Schätzungen: The Babcock Wilcox gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
22.02.26
|Ausblick: The Babcock Wilcox zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
08.02.26
|Erste Schätzungen: The Babcock Wilcox zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
02.11.25
|Ausblick: The Babcock Wilcox verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu The Babcock & Wilcox Co When Issued
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|The Babcock & Wilcox Co When Issued
|193,10
|-2,79%