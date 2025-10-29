BYD Aktie

Tesla-Konkurrent im Blick 29.10.2025 15:22:00

BYD überrascht mit starkem Europa-Absatz - Aktie trotzdem schwach

Die Verkaufszahlen von E-Autopionier BYD sind im letzten Monat in Europa kräftig angestiegen. Europäische Verbraucher scheinen immer mehr Gefallen an dem Tesla-Rivalen zu finden.

• BYD mit starkem Verkaufsplus in Europa im letzten Monat
• Europäischer E-Automarkt entwickelt sich positiv
• BYD-Aktie unter Druck

Im vergangenen Monat sind die BYD-Verkaufszahlen in Europa in die Höhe geschossen. Wie das Wall Street Journal mit Verweis auf Daten der European Automobile Manufacturers‘ Association (ACEA) berichtet, haben sich die Neuzulassungen für BYD-Modelle im vergangenen Monat mit einem Anstieg auf 24.963 Fahrzeuge verglichen mit dem Vorjahr fast verfünffacht. Die ACEA hat dabei Zahlen aus der der Europäischen Union sowie aus Großbritannien, Island, Liechtenstein, Norwegen und der Schweiz mit in die Statistik einfließen lassen. Blickt man nur auf die EU, stiegen die BYD-Zulassungen auf 13.221 Fahrzeuge. Damit hat sich die Zahl verglichen mit dem Vorjahr mehr als verdreifacht.

Trotz des deutlichen Anstiegs bleibt BYD noch deutlich hinter alteingesessenen Konkurrenten wie Volkswagen, Stellantis & Co. zurück, die im letzten Monat in Europa laut der ACEA 317.432 und 165.457 Fahrzeuge unter die Leute brachten.

Tesla büßt ein

Die Expansion BYDs nach Europa ist noch recht frisch, wird von dem E-Autobauer aus China jedoch aggressiv vorangetrieben. US-Rivale Tesla ist derweil schon länger auch dem europäischen Kontinent vertreten, sieht sich jedoch mit einer Verkaufsflaute konfrontiert. So sind die Verkäufe des Musk-Konzerns in Europa im letzten Monat um 10,5 Prozent zurückgegangen. In der EU belief sich der Rückgang gar auf 19 Prozent.

Laut der ACEA habe sich der E-Automarkt in der EU im September verbessert. So hätten die Verkäufe von batteriebetriebenen E-Autos im Vergleich zum Vorjahr um 20 Prozent zugenommen, wobei es in Deutschland gar einen Anstieg um 32 Prozent gegeben habe. Bei Hybrid-Stromern wurde ein Anstieg um 16 Prozent verzeichnet, Plug-in-Hybride zogen derweil um 65 Prozent an.

BYD-Aktie unter Druck

Die positive Entwicklung der E-Autoverkäufe BYDs in Europa spiegelt sich jedoch nicht in der jüngsten Performance der BYD-Aktie wider. Diese hat seit Jahresbeginn in Hongkong 62,10 Prozent eingebüßt. In den letzten drei Monaten fiel das Minus jedoch mit 18,25 Prozent wieder geringer aus. Am Dienstag verzeichnete der Anteilsschein letztlich einen Abschlag von 1,34 Prozent auf 95,65 Hongkong-Dollar. Am Mittwoch wurde in Hongkong feiertagsbedingt nicht gehandelt.

Redaktion finanzen.at

