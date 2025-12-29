Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
|
29.12.2025 12:30:00
BYD: Autobauer aus China überholt Tesla bei Verkäufen von Elektrofahrzeugen
Wegen Elon Musks politischem Engagement haben Teslas Verkäufe vor allem in Europa nachgelassen. BYD, die Konkurrenz aus China, hat nun deutlich mehr Autos verkauft als der US-Autohersteller.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
Analysen zu Teslamehr Analysen
|08:39
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|22.12.25
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|19.12.25
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|03.12.25
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|01.12.25
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
