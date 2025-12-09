BYD Aktie
WKN DE: A0M4W9 / ISIN: CNE100000296
09.12.2025 12:31:00
Bahngewerkschaft EVG protestiert gegen Kauf chinesischer Elektrobusse von BYD
Die Deutsche Bahn braucht Elektrobusse, fündig wurde sie beim Hersteller BYD aus China. Angesichts von Appellen zum Standortpatriotismus findet die Gewerkschaft EVG das einen »schlechten Scherz«.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Nachrichten zu BYD Co. Ltd.mehr Nachrichten
12:31
|Bahngewerkschaft EVG protestiert gegen Kauf chinesischer Elektrobusse von BYD (Spiegel Online)
04.12.25
|BYD-Aktie wenig verändert: November-Verkäufe erreichen neuen Jahresrekord - Tesla rutscht in Europa weiter ab (finanzen.at)
01.12.25
|BYD-Aktie hält sich im Plus: Erneuter Rückruf von BYD-Autos belastet den Kurs nicht (finanzen.at)
28.11.25
|BYD-Aktie zieht an: Tesla-Rivale erreicht bedeutenden Meilenstein in Brasilien (finanzen.at)
27.11.25
|Aktien von BYD, Alibaba und Baidu im Minus: Pentagon warnt vor militärisch-ziviler Fusion (finanzen.at)
26.11.25
|BYD-Aktie zur Wochenmitte stark gefragt: EU-Zulassungen ziehen kräftig an (finanzen.at)
12.11.25
|BYD-Aktie erneut unter Druck: Darum ist die Erholung beim Tesla-Konkurrent schon wieder vorbei (finanzen.at)
10.11.25
|BYD-Aktie gefragt: Diese Entwicklungen stärken den Tesla-Konkurrenten (finanzen.at)
Analysen zu BYD Co. Ltd.mehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|BYD Co. Ltd.
|10,82
|-0,92%
