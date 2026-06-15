ByteDance Aktie
WKN DE: BYT111 / ISIN: NET000BYT111
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15.06.2026 05:40:43
ByteDance in talks with China’s Iluvatar CoreX to purchase AI chips: sources
The potential deals demonstrate that efforts by Chinese chipmakers to offer alternatives to foreign AI chips are gaining tractionWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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