C E Management Integrated Laboratory: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

C E Management Integrated Laboratory hat am 11.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 3,06 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,09 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,89 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,83 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 1,72 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at