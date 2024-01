CAC 40 aktuell: CAC 40 zeigt sich schlussendlich schwächer

Letztendlich beendete der CAC 40 den Dienstagshandel nahezu unverändert (minus 0,16 Prozent) bei 7 530,86 Punkten. Damit kommen die im CAC 40 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,351 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,453 Prozent auf 7 577,33 Punkte an der Kurstafel, nach 7 543,18 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 7 482,06 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 7 610,10 Punkten lag.

CAC 40 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.12.2023, betrug der CAC 40-Kurs 7 346,15 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 02.10.2023, lag der CAC 40 bei 7 068,16 Punkten. Der CAC 40 wies vor einem Jahr, am 02.01.2023, einen Wert von 6 594,57 Punkten auf.

Die meistgehandelten Aktien im CAC 40

Das größte Handelsvolumen im CAC 40 kann derzeit die Stellantis-Aktie aufweisen. 13 042 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie hat im CAC 40 mit 366,367 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Dieses KGV weisen die CAC 40-Werte auf

Unter den CAC 40-Aktien hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie mit 2,77 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Engie (ex GDF Suez)-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,55 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at