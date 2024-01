CAC 40 aktuell: CAC 40 zum Start des Dienstagshandels im Aufwind

Machte sich der CAC 40 bereits am vorherigen Handelstag in die Gewinnzone auf, knüpft das Börsenbarometer auch am Dienstag an seine positive Performance an.

Am Dienstag tendiert der CAC 40 um 09:12 Uhr via Euronext 0,09 Prozent fester bei 7 647,91 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,380 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der CAC 40 0,260 Prozent höher bei 7 660,65 Punkten, nach 7 640,81 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 erreichte heute sein Tageshoch bei 7 660,65 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 7 647,91 Punkten lag.

So bewegt sich der CAC 40 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 notierte am vorherigen Handelstag, dem 29.12.2023, bei 7 543,18 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 30.10.2023, lag der CAC 40 bei 6 825,07 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 30.01.2023, notierte der CAC 40 bei 7 082,01 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 1,55 Prozent. 7 660,65 Punkte markierten den Höchststand des CAC 40 im laufenden Jahr. Bei 7 281,10 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

CAC 40-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Aktie im CAC 40 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Crédit Agricole-Aktie. Zuletzt wurden via Euronext 0 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie sticht im CAC 40 mit einer Marktkapitalisierung von 386,094 Mrd. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Mitglieder im Blick

Im CAC 40 hat die Renault-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 2,70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 8,30 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Engie (ex GDF Suez)-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

