CAC 40 aktuell: So performt der CAC 40 am Mittag

Das macht der CAC 40 am Dienstag.

Am Dienstag notiert der CAC 40 um 12:10 Uhr via Euronext 0,21 Prozent stärker bei 8 095,08 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,415 Bio. Euro wert. Zuvor ging der CAC 40 0,095 Prozent stärker bei 8 086,16 Punkten in den Handel, nach 8 078,48 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des CAC 40 betrug 8 107,28 Punkte, das Tagestief hingegen 8 063,61 Zähler.

So bewegt sich der CAC 40 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, wurde der CAC 40 mit 8 401,18 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 29.06.2026, wies der CAC 40 einen Stand von 8 367,33 Punkten auf. Der CAC 40 verzeichnete vor einem Jahr, am 29.09.2025, den Wert von 7 880,87 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 fiel der Index bereits um 1,22 Prozent zurück. Das CAC 40-Jahreshoch steht derzeit bei 8 755,03 Punkten. Bei 7 505,27 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Blick in den CAC 40: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Aktie im CAC 40 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Airbus SE-Aktie. 96 103 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LOréal-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 202,858 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der CAC 40-Titel im Blick

Im CAC 40 präsentiert die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Renault-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,45 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at