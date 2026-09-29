L'Oréal Aktie
WKN: 853888 / ISIN: FR0000120321
|CAC 40 aktuell
|
29.09.2026 12:27:16
CAC 40 aktuell: So performt der CAC 40 am Mittag
Am Dienstag notiert der CAC 40 um 12:10 Uhr via Euronext 0,21 Prozent stärker bei 8 095,08 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,415 Bio. Euro wert. Zuvor ging der CAC 40 0,095 Prozent stärker bei 8 086,16 Punkten in den Handel, nach 8 078,48 Punkten am Vortag.
Das Tageshoch des CAC 40 betrug 8 107,28 Punkte, das Tagestief hingegen 8 063,61 Zähler.
So bewegt sich der CAC 40 im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, wurde der CAC 40 mit 8 401,18 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 29.06.2026, wies der CAC 40 einen Stand von 8 367,33 Punkten auf. Der CAC 40 verzeichnete vor einem Jahr, am 29.09.2025, den Wert von 7 880,87 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 fiel der Index bereits um 1,22 Prozent zurück. Das CAC 40-Jahreshoch steht derzeit bei 8 755,03 Punkten. Bei 7 505,27 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Blick in den CAC 40: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Die Aktie im CAC 40 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Airbus SE-Aktie. 96 103 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LOréal-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 202,858 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der CAC 40-Titel im Blick
Im CAC 40 präsentiert die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Renault-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,45 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|
12:27
|CAC 40 aktuell: So performt der CAC 40 am Mittag (finanzen.at)
|
09:28
|Börse Paris in Grün: CAC 40 zum Start des Dienstagshandels fester (finanzen.at)
|
28.09.26
|Gute Stimmung in Paris: CAC 40 letztendlich stärker (finanzen.at)
|
28.09.26
|Zuversicht in Paris: CAC 40 legt am Montagnachmittag zu (finanzen.at)
|
28.09.26
|Handel in Paris: Börsianer lassen CAC 40 am Montagmittag steigen (finanzen.at)
|
28.09.26
|Börse Paris: CAC 40 beginnt Montagssitzung im Plus (finanzen.at)
|
25.09.26
|Schwacher Handel: CAC 40 zum Handelsende leichter (finanzen.at)
|
25.09.26
|Aufschläge in Paris: CAC 40-Anleger greifen nachmittags zu (finanzen.at)
Analysen zu Stellantis
|23.09.26
|Stellantis Underperform
|Bernstein Research
|22.09.26
|Stellantis Underperform
|Bernstein Research
|16.09.26
|Stellantis Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.08.26
|Stellantis Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.08.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.09.26
|Stellantis Underperform
|Bernstein Research
|22.09.26
|Stellantis Underperform
|Bernstein Research
|16.09.26
|Stellantis Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.08.26
|Stellantis Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.08.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.06.26
|Stellantis Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.05.26
|Stellantis Buy
|UBS AG
|26.05.26
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.05.26
|Stellantis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.05.26
|Stellantis Buy
|UBS AG
|23.09.26
|Stellantis Underperform
|Bernstein Research
|22.09.26
|Stellantis Underperform
|Bernstein Research
|07.08.26
|Stellantis Underperform
|Bernstein Research
|06.11.25
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|22.09.25
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|16.09.26
|Stellantis Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.08.26
|Stellantis Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.08.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|03.08.26
|Stellantis Neutral
|UBS AG
|30.07.26
|Stellantis Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|192,80
|-0,42%
|L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|383,85
|-0,83%
|Pernod Ricard S.A.
|59,30
|-0,03%
|Renault S.A.
|26,44
|-0,11%
|Stellantis
|4,07
|0,21%
Indizes in diesem Artikel
|CAC 40
|8 088,37
|0,12%