CAC 40 aktuell: So steht der CAC 40 am Mittag

Der CAC 40 zeigt sich am Mittag in Rot.

Der CAC 40 bewegt sich im Euronext-Handel um 12:11 Uhr um 1,18 Prozent leichter bei 7 310,69 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,288 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 1,15 Prozent tiefer bei 7 313,26 Punkten in den Handel, nach 7 398,00 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 7 291,46 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7 323,25 Zählern.

CAC 40-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den CAC 40 bereits um 2,10 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.12.2023, bewegte sich der CAC 40 bei 7 596,91 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 17.10.2023, erreichte der CAC 40 einen Wert von 7 029,70 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 17.01.2023, erreichte der CAC 40 einen Wert von 7 077,16 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2024 ein Minus von 2,92 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des CAC 40 steht derzeit bei 7 610,10 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 7 291,46 Zählern.

Welche Aktien im CAC 40 den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im CAC 40 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die STMicroelectronics-Aktie. 43 568 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie weist im CAC 40 mit 334,205 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der CAC 40-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,56 erwartet. Die Engie (ex GDF Suez)-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,82 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at