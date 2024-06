CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 schlussendlich schwächer

Der CAC 40 verzeichnete am Abend Verluste.

Schlussendlich bewegte sich der CAC 40 im Euronext-Handel 1,35 Prozent leichter bei 7 893,98 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,486 Bio. Euro. In den Handel ging der CAC 40 2,37 Prozent schwächer bei 7 812,52 Punkten, nach 8 001,80 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der CAC 40 bei 7 812,52 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 7 893,98 Punkten.

So bewegt sich der CAC 40 im Jahresverlauf

Der CAC 40 wurde vor einem Monat, am 10.05.2024, mit 8 219,14 Punkten bewertet. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.03.2024, wies der CAC 40 einen Wert von 8 028,01 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.06.2023, erreichte der CAC 40 einen Wert von 7 213,14 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2024 bereits um 4,82 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des CAC 40 steht derzeit bei 8 259,19 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 7 281,10 Punkten.

CAC 40-Tops und -Flops

Die stärksten Aktien im CAC 40 sind aktuell Michelin SA (+ 0,63 Prozent auf 37,77 EUR), Stellantis (+ 0,23 Prozent auf 20,22 EUR), Schneider Electric (-0,29 Prozent auf 226,46 EUR), STMicroelectronics (-0,51 Prozent auf 41,21 EUR) und LOréal (-0,53 Prozent auf 452,74 EUR). Zu den schwächsten CAC 40-Aktien zählen hingegen Air Liquide (-10,09 Prozent auf 168,09 EUR), Société Générale (Societe Generale) (-8,09 Prozent auf 23,93 EUR), VINCI (-5,72 Prozent auf 104,83 EUR), BNP Paribas (-5,14 Prozent auf 62,99 EUR) und Engie (ex GDF Suez) (-4,20 Prozent auf 14,33 EUR).

Die teuersten CAC 40-Konzerne

Die Société Générale (Societe Generale)-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. Zuletzt wurden via Euronext 4 214 582 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie weist im CAC 40 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 379,425 Mrd. Euro.

CAC 40-Fundamentaldaten im Blick

In diesem Jahr weist die Stellantis-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 auf. Im Index weist die Engie (ex GDF Suez)-Aktie mit 8,43 Prozent 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at