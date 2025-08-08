SAP Aktie

SAP für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600

STOXX-Handel im Fokus 08.08.2025 09:29:34

STOXX 50 aktuell: STOXX 50-Anleger greifen zum Start des Freitagshandels zu

Der STOXX 50 hält am Morgen an seiner Gewinnserie vom Vortag fest.

Um 09:13 Uhr klettert der STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,11 Prozent auf 4 472,23 Punkte. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,063 Prozent auf 4 470,23 Punkte an der Kurstafel, nach 4 467,40 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des STOXX 50 lag am Freitag bei 4 470,23 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 4 478,96 Punkten erreichte.

STOXX 50 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den STOXX 50 bereits um 2,07 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 08.07.2025, lag der STOXX 50 noch bei 4 506,05 Punkten. Vor drei Monaten, am 08.05.2025, wurde der STOXX 50 auf 4 444,66 Punkte taxiert. Der STOXX 50 lag noch vor einem Jahr, am 08.08.2024, bei 4 323,64 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 ging es für den Index bereits um 3,08 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des STOXX 50 liegt derzeit bei 4 826,72 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 3 921,71 Punkten.

STOXX 50-Top-Flop-Liste

Die Top-Aktien im STOXX 50 sind derzeit Novartis (+ 1,52 Prozent auf 94,46 CHF), GSK (+ 1,41 Prozent auf 14,03 GBP), Diageo (+ 1,28 Prozent auf 20,52 GBP), AstraZeneca (+ 1,10 Prozent auf 110,70 GBP) und Siemens (+ 1,03 Prozent auf 229,45 EUR). Flop-Aktien im STOXX 50 sind derweil Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-7,17 Prozent auf 564,20 EUR), Allianz (-1,23 Prozent auf 362,40 EUR), SAP SE (-0,96 Prozent auf 252,30 EUR), BP (-0,73 Prozent auf 4,23 GBP) und Zurich Insurance (-0,66 Prozent auf 574,00 CHF).

STOXX 50-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im STOXX 50 ist die HSBC-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 1 114 642 Aktien gehandelt. Mit 289,811 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Titel im Fokus

Die BNP Paribas-Aktie weist mit 7,83 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 auf. Im Index verzeichnet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,14 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: nito / Shutterstock.com

Nachrichten zu SAP SEmehr Nachrichten

Analysen zu Allianzmehr Analysen

07.08.25 Allianz Kaufen DZ BANK
07.08.25 Allianz Neutral UBS AG
07.08.25 Allianz Hold Jefferies & Company Inc.
23.07.25 Allianz Neutral JP Morgan Chase & Co.
23.07.25 Allianz Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
ATX höher -- DAX leicht im Minus -- Asiens Börsen uneinheitlich - Nikkei deutlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich im Handel am Freitag etwas fester. Der deutsche Aktienmarkt notiert unterdessen unterhalb der Nulllinie. An den Börsen in Asien sind am Freitag überwiegend schwache Abgaben zu sehen.
