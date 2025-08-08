SAP Aktie
STOXX 50 aktuell: STOXX 50-Anleger greifen zum Start des Freitagshandels zu
Um 09:13 Uhr klettert der STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,11 Prozent auf 4 472,23 Punkte. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,063 Prozent auf 4 470,23 Punkte an der Kurstafel, nach 4 467,40 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des STOXX 50 lag am Freitag bei 4 470,23 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 4 478,96 Punkten erreichte.
STOXX 50 seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn ging es für den STOXX 50 bereits um 2,07 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 08.07.2025, lag der STOXX 50 noch bei 4 506,05 Punkten. Vor drei Monaten, am 08.05.2025, wurde der STOXX 50 auf 4 444,66 Punkte taxiert. Der STOXX 50 lag noch vor einem Jahr, am 08.08.2024, bei 4 323,64 Punkten.
Auf Jahressicht 2025 ging es für den Index bereits um 3,08 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des STOXX 50 liegt derzeit bei 4 826,72 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 3 921,71 Punkten.
STOXX 50-Top-Flop-Liste
Die Top-Aktien im STOXX 50 sind derzeit Novartis (+ 1,52 Prozent auf 94,46 CHF), GSK (+ 1,41 Prozent auf 14,03 GBP), Diageo (+ 1,28 Prozent auf 20,52 GBP), AstraZeneca (+ 1,10 Prozent auf 110,70 GBP) und Siemens (+ 1,03 Prozent auf 229,45 EUR). Flop-Aktien im STOXX 50 sind derweil Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-7,17 Prozent auf 564,20 EUR), Allianz (-1,23 Prozent auf 362,40 EUR), SAP SE (-0,96 Prozent auf 252,30 EUR), BP (-0,73 Prozent auf 4,23 GBP) und Zurich Insurance (-0,66 Prozent auf 574,00 CHF).
STOXX 50-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Im STOXX 50 ist die HSBC-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 1 114 642 Aktien gehandelt. Mit 289,811 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentaldaten der STOXX 50-Titel im Fokus
Die BNP Paribas-Aktie weist mit 7,83 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 auf. Im Index verzeichnet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,14 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.
