CAC 40-Handel aktuell: So steht der CAC 40 am Mittwochmittag

Um 12:10 Uhr bewegt sich der CAC 40 im Euronext-Handel 0,56 Prozent tiefer bei 7 586,36 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2,360 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,150 Prozent auf 7 617,35 Punkte an der Kurstafel, nach 7 628,80 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 erreichte heute sein Tagestief bei 7 581,71 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 7 626,13 Punkten lag.

So entwickelt sich der CAC 40 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht legte der CAC 40 bereits um 0,628 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 lag am vorherigen Handelstag, dem 17.05.2024, bei 8 167,50 Punkten. Der CAC 40 verzeichnete vor drei Monaten, am 19.03.2024, den Stand von 8 201,05 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.06.2023, lag der CAC 40 bei 7 314,05 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 legte der Index bereits um 0,737 Prozent zu. Das CAC 40-Jahreshoch liegt aktuell bei 8 259,19 Punkten. Bei 7 281,10 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Heutige Tops und Flops im CAC 40

Unter den stärksten Einzelwerten im CAC 40 befinden sich derzeit Vivendi (+ 1,00 Prozent auf 9,85 EUR), Stellantis (+ 0,73 Prozent auf 19,17 EUR), Crédit Agricole (+ 0,35 Prozent auf 13,04 EUR), Carrefour (+ 0,30 Prozent auf 13,98 EUR) und Engie (ex GDF Suez) (+ 0,11 Prozent auf 13,29 EUR). Zu den schwächsten CAC 40-Aktien zählen hingegen STMicroelectronics (-1,89 Prozent auf 39,32 EUR), LOréal (-1,47 Prozent auf 433,25 EUR), Kering (-1,07 Prozent auf 307,50 EUR), LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton (-0,87 Prozent auf 704,00 EUR) und Société Générale (Societe Generale) (-0,78 Prozent auf 22,17 EUR).

Welche Aktien im CAC 40 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im CAC 40 kann derzeit die Engie (ex GDF Suez)-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Euronext 3 812 109 Aktien gehandelt. Im CAC 40 weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 356,983 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Werte im Fokus

In diesem Jahr präsentiert die Stellantis-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,76 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Mit 9,42 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Engie (ex GDF Suez)-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at