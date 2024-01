CAC 40-Papier Engie (ex GDF Suez)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Engie (ex GDF Suez)-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Wer vor Jahren in Engie (ex GDF Suez) eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Engie (ex GDF Suez)-Anteilen via Börse PAR ausgeführt. Zum Handelsende stand die Engie (ex GDF Suez)-Aktie an diesem Tag bei 13,35 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Engie (ex GDF Suez)-Aktie investiert, befänden sich nun 74,906 Engie (ex GDF Suez)-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 04.01.2024 1 212,13 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 16,18 EUR belief. Das kommt einer Steigerung um 21,21 Prozent gleich.

Der Engie (ex GDF Suez)-Wert an der Börse wurde auf 38,34 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at