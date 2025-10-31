CAC 40-Wert Engie (ex GDF Suez)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Engie (ex GDF Suez) von vor 10 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Engie (ex GDF Suez)-Aktien verdienen können.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse PAR wochenend-bedingt kein Handel mit der Engie (ex GDF Suez)-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Engie (ex GDF Suez)-Aktie 15,96 EUR wert. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 626,763 Engie (ex GDF Suez)-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 30.10.2025 12 754,62 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 20,35 EUR belief. Mit einer Performance von +27,55 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Insgesamt war Engie (ex GDF Suez) zuletzt 49,37 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at