CAC 40-Papier Engie (ex GDF Suez)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Engie (ex GDF Suez)-Investment von vor 10 Jahren verloren

Investoren, die vor Jahren in Engie (ex GDF Suez)-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Am 23.02.2014 wurde die Engie (ex GDF Suez)-Aktie via Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 18,01 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in Engie (ex GDF Suez)-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 555,401 Engie (ex GDF Suez)-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 22.02.2024 gerechnet (14,75 EUR), wäre das Investment nun 8 194,39 EUR wert. Das entspricht einem Schwund von 18,06 Prozent.

Engie (ex GDF Suez) wurde am Markt mit 35,17 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at