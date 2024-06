CAC 40-Papier Eurofins Scientific SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Eurofins Scientific SE von vor einem Jahr verloren

Investoren, die vor Jahren in Eurofins Scientific SE-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 1 Jahr wurden Eurofins Scientific SE-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Eurofins Scientific SE-Aktie 61,60 EUR wert. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 EUR in die Eurofins Scientific SE-Aktie investierten, hätten nun 162,338 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Eurofins Scientific SE-Anteile wären am 31.05.2024 8 987,01 EUR wert, da der Schlussstand 55,36 EUR betrug. Damit beträgt die Performance des Investments -10,13 Prozent.

Eurofins Scientific SE wurde am Markt mit 10,63 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at