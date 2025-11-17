Eurofins Scientific Aktie

Eurofins Scientific für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QJCT / ISIN: FR0014000MR3

Lohnende Eurofins Scientific SE-Anlage? 17.11.2025 10:03:54

CAC 40-Titel Eurofins Scientific SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Eurofins Scientific SE von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Eurofins Scientific SE-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Am 17.11.2024 wurde das Eurofins Scientific SE-Papier an der Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Eurofins Scientific SE-Aktie 45,44 EUR wert. Wer vor 1 Jahr 10 000 EUR in die Eurofins Scientific SE-Aktie investiert hat, hat nun 220,070 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 14.11.2025 auf 58,96 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 12 975,35 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 29,75 Prozent erhöht.

Der Marktwert von Eurofins Scientific SE betrug jüngst 10,49 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Eurofins Scientific SE

Eurofins Scientific SE

