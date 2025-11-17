Eurofins Scientific Aktie
WKN DE: A2QJCT / ISIN: FR0014000MR3
|Lohnende Eurofins Scientific SE-Anlage?
|
17.11.2025 10:03:54
CAC 40-Titel Eurofins Scientific SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Eurofins Scientific SE von vor einem Jahr abgeworfen
Am 17.11.2024 wurde das Eurofins Scientific SE-Papier an der Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Eurofins Scientific SE-Aktie 45,44 EUR wert. Wer vor 1 Jahr 10 000 EUR in die Eurofins Scientific SE-Aktie investiert hat, hat nun 220,070 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 14.11.2025 auf 58,96 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 12 975,35 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 29,75 Prozent erhöht.
Der Marktwert von Eurofins Scientific SE betrug jüngst 10,49 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Eurofins Scientific SEmehr Nachrichten
Analysen zu Eurofins Scientific SEmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Eurofins Scientific SE
|58,98
|0,41%