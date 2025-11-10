Eurofins Scientific Aktie
WKN DE: A2QJCT / ISIN: FR0014000MR3
|Profitable Eurofins Scientific SE-Investition?
|
10.11.2025 10:03:57
CAC 40-Titel Eurofins Scientific SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Eurofins Scientific SE-Investment von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren wurde das Eurofins Scientific SE-Papier via Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 33,20 EUR. Bei einem Eurofins Scientific SE-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 30,120 Eurofins Scientific SE-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 07.11.2025 gerechnet (58,28 EUR), wäre das Investment nun 1 755,42 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 75,54 Prozent erhöht.
Die Marktkapitalisierung von Eurofins Scientific SE belief sich zuletzt auf 10,37 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
