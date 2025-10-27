CAC 40-Wert Eurofins Scientific SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine Eurofins Scientific SE-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Eurofins Scientific SE eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Vor 3 Jahren wurde das Eurofins Scientific SE-Papier via Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke war die Eurofins Scientific SE-Aktie an diesem Tag 64,84 EUR wert. Bei einem Investment von 10 000 EUR in das Eurofins Scientific SE-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 154,226 Eurofins Scientific SE-Anteilen. Die gehaltenen Eurofins Scientific SE-Anteile wären am 24.10.2025 9 703,89 EUR wert, da der Schlussstand 62,92 EUR betrug. Damit wäre die Investition 2,96 Prozent weniger wert.

Die Marktkapitalisierung von Eurofins Scientific SE belief sich zuletzt auf 11,19 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at