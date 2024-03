CAC 40-Titel Eurofins Scientific SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in Eurofins Scientific SE von vor einem Jahr gekostet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Eurofins Scientific SE-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurde die Eurofins Scientific SE-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 63,42 EUR wert. Bei einem Eurofins Scientific SE-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 157,679 Eurofins Scientific SE-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Eurofins Scientific SE-Aktien wären am 08.03.2024 8 820,56 EUR wert, da der Schlussstand 55,94 EUR betrug. Das entspricht einer Einbuße um 11,79 Prozent.

Am Markt war Eurofins Scientific SE jüngst 10,74 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at