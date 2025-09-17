CAC 40-Titel Orange-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Orange von vor 3 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Orange-Investment verdienen können.

Heute vor 3 Jahren wurden Orange-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse PAR gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 10,07 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in die Orange-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 9,932 Orange-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 16.09.2025 gerechnet (13,67 EUR), wäre die Investition nun 135,78 EUR wert. Das entspricht einem Anstieg um 35,78 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Orange belief sich zuletzt auf 36,76 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at