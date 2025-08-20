CAC 40-Wert Orange-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Orange von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Orange-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse PAR wochenend-bedingt kein Handel mit der Orange-Aktie statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 10,38 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die Orange-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 963,577 Orange-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 14,39 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 13 861,05 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +38,61 Prozent.

Orange wurde jüngst mit einem Börsenwert von 38,51 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at