Publicis Aktie
WKN: 859386 / ISIN: FR0000130577
|Profitabler Publicis-Einstieg?
|
05.11.2025 10:05:10
CAC 40-Wert Publicis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Publicis-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Publicis-Aktie via Börse PAR ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 31,01 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in das Publicis-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 322,461 Publicis-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 04.11.2025 auf 84,96 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 27 396,25 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 173,96 Prozent zugenommen.
Die Marktkapitalisierung von Publicis bezifferte sich zuletzt auf 21,46 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
