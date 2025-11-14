Campus Activewear: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Campus Activewear hat am 12.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,66 INR. Im Vorjahresviertel waren 0,470 INR je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 3,87 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Campus Activewear 3,33 Milliarden INR umgesetzt.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,850 INR sowie einem Umsatz von 3,68 Milliarden INR in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at