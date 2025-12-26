Applied Digital Corporation Registered Shs Aktie

Can Applied Digital Stock Double Again in 2026?

Applied Digital (NASDAQ: APLD) has been one of the best stocks to own in 2025, rising around 260% so far this year although it has been incredibly volatile, rocketing up and down since October. Applied Digital is another way to play the artificial intelligence buildout, and so far, it has been an excellent investment.However, we can't go back and capture those stellar 2025 returns. Instead, investors need to analyze whether Applied Digital is set for another strong 2026, or if there could be some headwinds brewing in this industry that cause issues. Let's take a look and see if Applied Digital is set to double once again in 2026. The answer may surprise you.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
